Milan, per il Como diverse novità. Plusvalenze da record. E su Camarda...

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista l'imminente sfida col Como di Cesc Fabregas in programma questa sera alle ore 20:45. Di seguito le ultime notizie sul recupero della 24^ giornata di Serie A. Ma non solo, anche il mercato e le parole di alcuni ex rossoneri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA