Milan Under 18, terzo risultato utile consecutivo e vittoria ritrovata: i giovani rossoneri crescono

Milan U18, la crescita continua: vittoria e terzo risultato utile di fila
Importante risultato per l'Under 18 del settore giovanile del Milan. Col 3-0 al Cagliari sono tre le partite consecutive senza sconfitta
Non solo per i più grandi, è un momento positivo anche per giovani rossoneri. L'Under 18 del club è tornata a vincere nel weekend contro il Cagliari, offrendo diversi spunti incoraggianti al proprio allenatore Marco Visconti.

(fonte acmilan.com) - L'Under 18 rossonera prosegue il proprio percorso di crescita con il 3-0 interno contro il Cagliari, terzo risultato utile consecutivo dopo due pareggi. La squadra di Mister Visconti sale a 28 punti e occupa il 10° posto, in una stagione fatta di alti e bassi ma anche di segnali incoraggianti sul piano del gioco e della maturità. L'identità è chiara: valorizzare il talento e continuare la formazione dei ragazzi.

In rosa tanti 2008 e 2009, con diversi già nel giro della Primavera. Un esempio è sicuramente Simone Batistini: capitano, leader tecnico ed emotivo, capocannoniere con 6 reti. La sua continuità e il suo impegno quotidiano sono un punto di riferimento per un gruppo giovane che cresce partita dopo partita. Per lui come per molti altri, un percorso integrato che parte dal lavoro in campo fatto con lo staff al PUMA House of Football e punta a costruire calciatori completi, prima ancora che risultati immediati.

"I ragazzi stanno interpretando bene le gare, rimanendo sempre attaccati alla partita", sono le parole di Mister Marco Visconti"Sono soddisfatto di questo aspetto e della loro crescita che mi sta sorprendendo in positivo. Di questo sono molto contento. Penso che ci siano ancora ampi margini di miglioramento da qui alla fine dell'anno e quindi continuiamo su questo percorso, con l'obiettivo di portare più ragazzi possibili l'anno prossimo in Primavera o in Under 23".

Più che la classifica, conta il processo. L'U18 sta consolidando mentalità, competitività e spirito di appartenenza, elementi centrali di tutte le giovanili rossonere. Le ultime settimane raccontano di una squadra più consapevole, capace di unire qualità e applicazione dentro un progetto tecnico di prospettiva.

