Milan U18, la crescita continua: vittoria e terzo risultato utile di fila

In rosa tanti 2008 e 2009, con diversi già nel giro della Primavera. Un esempio è sicuramente Simone Batistini: capitano, leader tecnico ed emotivo, capocannoniere con 6 reti. La sua continuità e il suo impegno quotidiano sono un punto di riferimento per un gruppo giovane che cresce partita dopo partita. Per lui come per molti altri, un percorso integrato che parte dal lavoro in campo fatto con lo staff al PUMA House of Football e punta a costruire calciatori completi, prima ancora che risultati immediati.

"I ragazzi stanno interpretando bene le gare, rimanendo sempre attaccati alla partita", sono le parole di Mister Marco Visconti. "Sono soddisfatto di questo aspetto e della loro crescita che mi sta sorprendendo in positivo. Di questo sono molto contento. Penso che ci siano ancora ampi margini di miglioramento da qui alla fine dell'anno e quindi continuiamo su questo percorso, con l'obiettivo di portare più ragazzi possibili l'anno prossimo in Primavera o in Under 23".

Più che la classifica, conta il processo. L'U18 sta consolidando mentalità, competitività e spirito di appartenenza, elementi centrali di tutte le giovanili rossonere. Le ultime settimane raccontano di una squadra più consapevole, capace di unire qualità e applicazione dentro un progetto tecnico di prospettiva.