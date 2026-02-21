"I miei erano Franco Baresi e Paolo Maldini ". L'ex terzino del Milan Massimo Oddo parla così dei suoi idoli . L'attuale allenatore del Milan Futuro ha parlato a 'FanPage' anche di ex giocatori molti importanti per la storia del Diavolo: " Parlo di Maldini, di Baresi, di Costacurta : gente che non ti faceva sbagliare con uno sguardo. Il leader non è sempre quello che parla tanto, ma quello che parla poco e dice le cose giuste. A volte neanche parla. Paolo era così ".

Sulla sua esperienza al Milan da giocatore: "Quando arrivi in una grande squadra devi ripartire da zero. Come fai a pretendere di tirare un rigore o una punizione se ci sono Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldo, Pato o Inzaghi? Quando sono arrivato il mio "antagonista" sulla fascia destra era Cafu: bastavano 20 minuti non concentrati e la domenica dopo giocava lui". Il giocatore che ti ha più impressionato che ha giocato con te e uno contro di te? Oddo risponde così: "Ho giocato con tantissimi campioni: Pirlo, Seedorf, Kakà. Però, dico Pirlo".