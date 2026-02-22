Milan Primavera, il capitano Scotti guida alla seconda vittoria consecutiva

Nel finale il rigore di Gorica prova a riapre tutto, ma i rossoneri resistono senza perdere equilibrio e dimostrano ancora una volta grande maturità. Se Scotti, autore della doppietta decisiva certifica il suo momento d'oro, Bouyer ha dato sicurezza tra i pali chiudendo in uscita sulle poche occasioni partenopee e battuto solo dal tiro dal dischetto. I rossoneri salgono così a 37 punti in classifica, riagganciando la zona playoff. Prossima tappa la trasferta contro la capolista Roma, altro snodo chiave della stagione.
LA CRONACA—
Avvio vivace allo Sportitalia Village: al 5' Scotti punta Eletto, rientra e calcia in diagonale, sfiorando il palo. Il Napoli risponde con Cimmaruta che controlla di suola e spara alto. Al 16' brivido rossonero: Cissé perde palla in area durante la costruzione, Bouyer salva in uscita a valanga su Borriello, la palla si impenna e la rovesciata di Raggioli termina fuori. Il Milan riparte con Zaramella per Borsani, sinistro alto, poi stessa azione al 22' con palla a Idrissi che piazza il piattone ma trova la pronta risposta di Ferrante. Nel finale Torre crea scompiglio dagli sviluppi di corner, ma la difesa rossonera libera. Termina senza reti la prima frazione.
Ripresa che si accende subito a Carate: al 47' punizione dal limite e Scotti disegna una traiettoria imprendibile all'incrocio per l'1-0 rossonero. Il Napoli reagisce, Bouyer salva su Raggioli e Baridò sfiora il palo. Il Milan riparte: Scotti lancia Zaramella, prima manca di poco il bersaglio. Ancora Zaramella su un azione guidata da Perera trova Ferrante pronto. Al 77' azione in velocità Borsani lancia Scotti, che allarga a Domniței, l'attaccante sembra perdere il tempo giusto ma riesce a servire Scotti che a porta vuota firma il 2-0. Reazione del Napoli: entra in area Borriello, calcia forte da posizione defilata ma prende la traversa. All'87' rigore per fallo su Gorica: lo stesso attaccante accorcia, 2-1. I ragazzi di Renna gestiscono i minuti finali con attenzione e la gara termina 2-1 con tre punti importanti in tasca.
IL TABELLINO—
MILAN-NAPOLI 2-1
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic (27'st M. Cisse), Perera; Zaramella, Scotti, Idrissi (13'st Domniței). A disp: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; Plazzotta; Perina, Petrone. All.: Renna
NAPOLI (3-4-3): Ferrante; Garofalo (45'st Anic), Caucci, Eletto (1'st Gambardella) (26'st Melnyk); Olivieri (33'st Zappettini), Cimmaruta, Genovese, Torre; Baridò (33'st Gorica), Raggioli, Borriello. A disp: Pugliese, Spinelli; De Luca; Iovine. All.: Rocco.
LEGGI ANCHE: Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?
Arbitro: Aloise di Lodi.
Gol: 4'st e 32'st Scotti (M), 43'st rig. Gorica (N).
Ammoniti: 2'st Gambardella (N), 8'st Mancioppi (M), 36'st Cullotta (M), 40'st M. Cisse (M).
© RIPRODUZIONE RISERVATA