Milan Primavera, il capitano Scotti guida alla seconda vittoria consecutiva

(fonte acmilan.com) - A Carate Brianza il Milan Primavera di Giovanni Renna supera 2-1 il Napoli nella 26ª giornata di Primavera 1, dando seguito al successo, sempre per 2-1, di Genova contro il Genoa. Dopo un primo tempo con tanto possesso e poche chance, ci pensa Filippo Scotti ad accendere la ripresa: la sua punizione all'incrocio è un gioiello di precisione e potenza, il secondo gol chiudendo un contropiede organizzato e gestito magistralmente è la ciliegina sulla torta di una partita giocata da protagonista.