PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan Primavera, Scotti decide con una doppietta la sfida casalinga col Napoli: il resoconto

MILAN PRIMAVERA

Milan Primavera, Scotti decide con una doppietta la sfida casalinga col Napoli: il resoconto

Milan Primavera, il capitano Scotti guida alla seconda vittoria consecutiva
Il Milan Primavera di Giovanni Renna vince 2-1 contro il Napoli e si rilancia in classifica. Decisiva la doppietta di Filippo Scotti
Redazione

Seconda vittoria consecutiva per il Milan Primavera. Dopo il 1-2 sul campo del Genoa, ecco un altro successo con lo stesso risultato. Quest'oggi i tre punti sono arrivati in casa contro il Napoli, in una partita ben giocata dai ragazzi allenati da Giovanni Renna. Da sottolineare la prestazione superlativa di Filippo Scotti, autore della doppietta decisiva. Ecco, di seguito, il resoconto dell'incontro.

(fonte acmilan.com) - A Carate Brianza il Milan Primavera di Giovanni Renna supera 2-1 il Napoli nella 26ª giornata di Primavera 1, dando seguito al successo, sempre per 2-1, di Genova contro il Genoa. Dopo un primo tempo con tanto possesso e poche chance, ci pensa Filippo Scotti ad accendere la ripresa: la sua punizione all'incrocio è un gioiello di precisione e potenza, il secondo gol chiudendo un contropiede organizzato e gestito magistralmente è la ciliegina sulla torta di una partita giocata da protagonista.

Nel finale il rigore di Gorica prova a riapre tutto, ma i rossoneri resistono senza perdere equilibrio e dimostrano ancora una volta grande maturità. Se Scotti, autore della doppietta decisiva certifica il suo momento d'oro, Bouyer ha dato sicurezza tra i pali chiudendo in uscita sulle poche occasioni partenopee e battuto solo dal tiro dal dischetto. I rossoneri salgono così a 37 punti in classifica, riagganciando la zona playoff. Prossima tappa la trasferta contro la capolista Roma, altro snodo chiave della stagione.

LA CRONACA

Avvio vivace allo Sportitalia Village: al 5' Scotti punta Eletto, rientra e calcia in diagonale, sfiorando il palo. Il Napoli risponde con Cimmaruta che controlla di suola e spara alto. Al 16' brivido rossonero: Cissé perde palla in area durante la costruzione, Bouyer salva in uscita a valanga su Borriello, la palla si impenna e la rovesciata di Raggioli termina fuori. Il Milan riparte con Zaramella per Borsani, sinistro alto, poi stessa azione al 22' con palla a Idrissi che piazza il piattone ma trova la pronta risposta di Ferrante. Nel finale Torre crea scompiglio dagli sviluppi di corner, ma la difesa rossonera libera. Termina senza reti la prima frazione.

Ripresa che si accende subito a Carate: al 47' punizione dal limite e Scotti disegna una traiettoria imprendibile all'incrocio per l'1-0 rossonero. Il Napoli reagisce, Bouyer salva su Raggioli e Baridò sfiora il palo. Il Milan riparte: Scotti lancia Zaramella, prima manca di poco il bersaglio. Ancora Zaramella su un azione guidata da Perera trova Ferrante pronto. Al 77' azione in velocità Borsani lancia Scotti, che allarga a Domniței, l'attaccante sembra perdere il tempo giusto ma riesce a servire Scotti che a porta vuota firma il 2-0. Reazione del Napoli: entra in area Borriello, calcia forte da posizione defilata ma prende la traversa. All'87' rigore per fallo su Gorica: lo stesso attaccante accorcia, 2-1. I ragazzi di Renna gestiscono i minuti finali con attenzione e la gara termina 2-1 con tre punti importanti in tasca.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 2-1

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic (27'st M. Cisse), Perera; Zaramella, Scotti, Idrissi (13'st Domniței). A disp: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; Plazzotta; Perina, Petrone. All.: Renna

NAPOLI (3-4-3): Ferrante; Garofalo (45'st Anic), Caucci, Eletto (1'st Gambardella) (26'st Melnyk); Olivieri (33'st Zappettini), Cimmaruta, Genovese, Torre; Baridò (33'st Gorica), Raggioli, Borriello. A disp: Pugliese, Spinelli; De Luca; Iovine. All.: Rocco.

Arbitro: Aloise di Lodi.

Gol: 4'st e 32'st Scotti (M), 43'st rig. Gorica (N).

Ammoniti: 2'st Gambardella (N), 8'st Mancioppi (M), 36'st Cullotta (M), 40'st M. Cisse (M).

