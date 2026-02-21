Primavera, Milan-Napoli 2-1: secondo successo di fila. Nel finale ...

Primavera, Milan-Napoli 2-1: la cronaca del secondo tempo

Il secondo tempo comincia con il gol del Milan. Borsani guadagna un'ottima punizione dal limite che Scotti trasforma in modo fantastico. Pallone che scheggia il palo difeso dal portiere azzurro e finisce in rete. Nei minuti successivi il Napoli ci prova con Raggioli e Baridò, trovando sulla propria strada un ottimo Bouyer. Dopo si rivede il Milan con Zaramella in due occasioni. A metà frazione ecco il raddoppio rossonero ancora con Scotti, bravo a concludere il contropiede avviato da Borsani e finito con l'assist di Domnitei per il capitano rossonero. La reazione del Napoli non tarda ad arrivare con la traversa colpita da Borriello al minuto 79. Il minuto dopo, gli azzurri chiedono un rigore per un intervento in ritardo di Cissé: evidente svista del direttore di gara. Verso la fine arriva il rigore per il Napoli. Zaramella in ritardo e 2-1 siglato da Gorica. Nel finale i rossoneri sono bravi a gestire il vantaggio e a portare a casa i tre punti.