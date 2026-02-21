Primavera, Milan-Napoli 2-1: secondo successo di fila. Nel finale ...

Pianeta Milan
Primavera 1, Milan-Napoli 2-1: buona prestazione dei rossoneri. Da evitare i cali di concentrazione alla fine

Finito allo 'Sportitalia Village' il match Milan-Napoli, 26^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco com'è andata
Si è disputato in mattinata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il match Milan-Napoli, valido per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 2-1. Per i rossoneri decisiva la doppietta del capitano Scotti. Per gli azzurri il gol su rigore di Gorica. Vediamo com'è andata!

Primavera, Milan-Napoli 2-1: la cronaca del primo tempo

Il primo tempo si apre con un'occasione rossonera dopo pochi minuti. Scotti porta palla e arriva al tiro col destro, che esce di poco sulla destra del portiere azzurro. Poco dopo ci prova anche il Napoli con un destro da fuori area di Cimmaruta che esce sopra la traversa di Bouyer. Al 16' Cissé rischia grosso: perde palla in uscita e la consegna a Raggioli a pochi metri dalla porta rossonera. Bravo Bouyer in uscita a bloccare l'attaccante azzurro. L'azione dopo il Milan va vicino al gol con Borsani che lascia partire un sinistro potente, ma alto. Alla fiera dei tentativi si iscrive anche Idrissi servito a rimorchio da Mancioppi: il suo destro è centrale e viene parato da Ferrante senza problemi. La seconda metà di frazione si chiude sullo 0-0, con tanta intensità ma senza vere occasioni da entrambe le parti.

Primavera, Milan-Napoli 2-1: la cronaca del secondo tempo

Il secondo tempo comincia con il gol del Milan. Borsani guadagna un'ottima punizione dal limite che Scotti trasforma in modo fantastico. Pallone che scheggia il palo difeso dal portiere azzurro e finisce in rete. Nei minuti successivi il Napoli ci prova con Raggioli e Baridò, trovando sulla propria strada un ottimo Bouyer. Dopo si rivede il Milan con Zaramella in due occasioni. A metà frazione ecco il raddoppio rossonero ancora con Scotti, bravo a concludere il contropiede avviato da Borsani e finito con l'assist di Domnitei per il capitano rossonero. La reazione del Napoli non tarda ad arrivare con la traversa colpita da Borriello al minuto 79. Il minuto dopo, gli azzurri chiedono un rigore per un intervento in ritardo di Cissé: evidente svista del direttore di gara. Verso la fine arriva il rigore per il Napoli. Zaramella in ritardo e 2-1 siglato da Gorica. Nel finale i rossoneri sono bravi a gestire il vantaggio e a portare a casa i tre punti.

Seconda vittoria consecutiva per il Milan di Giovanni Renna. Ottima gara dei rossoneri che segnano due reti ma il risultato sarebbe potuto essere più ampio. Nel finale si è notato un calo di concentrazione dopo il doppio vantaggio del Diavolo. Con questa vittoria il Milan si avvicina alla zona playoff del campionato Primavera 1. Nelle prossime gare bisogna dare continuità alle ultime due partite ben giocate.

