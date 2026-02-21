Primavera, pagelle Milan-Napoli 2-1: Scotti bomber. Borsani imprendibile

Si è disputato in mattinata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il match Milan-Napoli, valido per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto 2-1. Per i rossoneri decisiva la doppietta del capitano Scotti. Per gli azzurri il gol su rigore di Gorica. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA