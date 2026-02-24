Settore Giovanile del Milan, i risultati del weekend: tra conferme e goleade

Tante vittorie e tanti gol segnati nel weekend del Settore Giovanile del Milan. Si conferma la Primavera maschile di mister Renna
Che weekend intenso per il Settore Giovanile del Milan. Solo una sconfitta e diversi successi importanti per i giovani rossoneri. Da sottolineare la vittoria della primavera maschile di Giovanni Renna e le goleade dei ragazzi più piccoli. Di seguito viene riportato il resoconto del weekend rossonero.
Settore Giovanile del Milan, ecco il recap
