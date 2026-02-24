Milan, Open VAR lascia dei dubbi. Clamorosa indiscrezione su Allegri

Nella giornata di oggi, martedì 24 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la sconfitta del weekend contro il Pisa di Cuesta. Sempre tornando a domenica sera, l'AIA, tramite 'Open VAR' si è espressa sui casi arbitrali contestati dai rossoneri. Non solo campo, anche mercato con un obiettivo che si allontana. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA