Milan, ecco il colpo per la prossima stagione! Parla l'Assessore Riva

Come ci ricorda il nostro inviato Stefano Bressi dal centro di Milano, la stagione del Milan si può dire ormai conclusa. Lo Scudetto, con l'Inter capolista distante 10 punti, sembra irraggiungibile, mentre la qualificazione in Champions League è vicina all'essere blindata. Per questi motivi, la dirigenza rossonera inizia a programmare la prossima stagione con i primi nomi valutati. Nelle ultime ore, si è fatto largo il nome di Casemiro , centrocampista del Manchester United che lascerà i 'Red Devils' a parametro zero e che il Milan starebbe osservando con interesse per la prossima stagione.

