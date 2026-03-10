Derby Milan-Inter, Open Var chiarissima: 'Ricci tocco non punibile'

"Episodio valutato subito correttamente da Doveri. Ci ha un po' sorpreso quello che abbiamo letto su dubbi rispetto a questa situazione. Noi dubbi non ne abbiamo. Braccio che rimane in sagoma, addirittura movimento a togliere di Ricci. In questa situazione nessun bisogno o esigenza di on field review. Decisione in linea ad esempio con il tocco di Dumfries lo scorso anno in Napoli-Inter. Anche lì tocco di mano non punibile, braccio in sagoma", questo il commento di Mauro Tonolini componente della commissione arbitrale. Nessun dubbio quindi per quanto riguarda l'episodio del derby: il tocco di mano di Ricci non era punibile. Sul calcio d'angolo dove l'Inter trova gol a gioco fermo Doveri spiega in campo: "Ho fischiato un'ora prima, tu non puoi spingere" parlando a Carlos Augusto. Il gol sarebbe stato annullato per tocco di mano dello stesso difensore dell'Inter.