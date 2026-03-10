Mentre i tifosi interisti, sui social , invocano al furto per il mancato calcio di rigore per il fallo di mano di Samuele Ricci al 95' del derby perso per 1-0 contro il Milan , il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e l' AIA ( Associazione Italiana Arbitri ) sostengono e difendono l'operato della squadra utilizzata per la stracittadina. Ovvero l'arbitro Daniele Doveri , poi Rosario Abisso ( VAR ) e Marco Di Bello ( AVAR ). Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Doveri, in campo, non ha ritenuto punibile il mani di Ricci e il VAR non ha richiamato Doveri al monitor. Inter furiosa, ma senza motivo. I vertici arbitrali hanno assolto Doveri, Abisso e Di Bello per vari motivi. Episodio di Ricci non punibile perché il calciatore del Milan stava correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non era volto ad aumentare il volume del corpo. Ha tentato di ritrarre subito il braccio per evitare l’impatto. Infine, il braccio non neanche è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone. Insomma, penalty inesistente con buona pace del tifo nerazzurro.