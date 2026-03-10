Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Mani Ricci nel derby Milan-Inter, per l’AIA giusto non dare rigore: ecco i motivi

ULTIME MILAN NEWS

Mani Ricci nel derby Milan-Inter, per l’AIA giusto non dare rigore: ecco i motivi

Mani Ricci nel derby Milan-Inter, per l'AIA giusto non dare rigore: ecco i motivi
Per l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) è stato corretto l'operato dell'arbitro Daniele Doveri e del VAR Rosario Abisso in occasione del mani di Samuele Ricci al 95' del derby Milan-Inter a 'San Siro' dell'ultimo turno di Serie A. Ecco perché
Daniele Triolo Redattore 

Mentre i tifosi interisti, sui social, invocano al furto per il mancato calcio di rigore per il fallo di mano di Samuele Ricci al 95' del derby perso per 1-0 contro il Milan, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) sostengono e difendono l'operato della squadra utilizzata per la stracittadina. Ovvero l'arbitro Daniele Doveri, poi Rosario Abisso (VAR) e Marco Di Bello (AVAR). Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia >>>

Doveri, in campo, non ha ritenuto punibile il mani di Ricci e il VAR non ha richiamato Doveri al monitor. Inter furiosa, ma senza motivo. I vertici arbitrali hanno assolto Doveri, Abisso e Di Bello per vari motivi. Episodio di Ricci non punibile perché il calciatore del Milan stava correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non era volto ad aumentare il volume del corpo. Ha tentato di ritrarre subito il braccio per evitare l’impatto. Infine, il braccio non neanche è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone. Insomma, penalty inesistente con buona pace del tifo nerazzurro.

Leggi anche
Scudetto ancora possibile per il Milan di Allegri? Il calendario e la speranza...
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Inter da batticuore. Allegri, diavolerie Scudetto. Ansia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA