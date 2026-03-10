Al quarto piano di 'Casa Milan' c'è già enorme fermento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: c'è un Milan da rinforzare, in maniera adeguata - tanto in termini numerici quanto in quelli qualitativi - per la stagione 2026-2027. Quella che, con tutta probabilità, segnerà il ritorno del Diavolo in Europa. Con la dirigenza che, ovviamente, si auspica di rientrare dalla porta principale, quella della Champions League. Il lavoro da fare è tanto, le zone di intervento numerose. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato Milan, Tare pensa al colpo che farebbe impazzire tutti e rosicare mezza Italia
Il Milan è alla ricerca di giocatori di caratura internazionale per il prossimo calciomercato estivo: il Diavolo, presumibilmente, giocherà nuovamente una competizione europea. Attenzione al colpo da 90 in mediana pensato dal DS Igli Tare
