Chivu, a fine partita, ha dichiarato: "Mi hanno detto che V.A.R. e A.V.A.R. (Marco Di Bello, n.d.r.) hanno fatto un check, non c'è niente da dire". E, in effetti, nulla è accaduto perché il calcio di rigore per i nerazzurri, giustamente, non è stato assegnato. Secondo quanto filtra, dai vertici A.I.A. giunge sostegno alla decisione presa da Doveri, che ha avuto ragione nel non concedere il penalty all'Inter per questi motivi: nessun aumento significativo del volume, nessun movimento verso il pallone, nessuna postura incongrua da parte del milanista Ricci dopo la sponda di petto di Dumfries. Per le polemiche strumentali, dunque, ripassare un'altra volta.