E per quanto riguarda, invece, gli episodi finali? Al 93', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dall'Inter, Carlos Augusto devia in porta alle spalle di Mike Maignan. La 'rosea' e il 'CorSport' hanno fatto notare come il gol sarebbe stato comunque annullato, visto che il difensore brasiliano aveva spinto la palla in rete con il braccio. Ma, ad ogni modo, Doveri aveva fischiato prima della battuta del corner perché aveva visto troppe sportellate in area piccola rossonera. Il gioco, pertanto, era fermo nel momento incriminato.