E per quanto riguarda, invece, gli episodi finali? Al 93', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dall'Inter, Carlos Augusto devia in porta alle spalle di Mike Maignan. La 'rosea' e il 'CorSport' hanno fatto notare come il gol sarebbe stato comunque annullato, visto che il difensore brasiliano aveva spinto la palla in rete con il braccio. Ma, ad ogni modo, Doveri aveva fischiato prima della battuta del corner perché aveva visto troppe sportellate in area piccola rossonera. Il gioco, pertanto, era fermo nel momento incriminato.
Ricci con il braccio fa un movimento di ritrazione dentro la figura—
Al 95', poi, il 'casus belli'. E qui concordano - giustamente - tutti i quotidiani sportivi. Sul pallone colpito da Denzel Dumfries, il pallone arriva sulla mano di Samuele Ricci, il quale, con il braccio, fa un movimento 'a togliere'. Un movimento di ritrazione. Senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del rossonero, dentro la figura del corpo. E il quotidiano romano ha aggiunto come Ricci non si sia 'fatto più grande' ("unnaturally bigger", come recita il regolamento).
Motivo per cui quest'episodio non può e non deve mai sfociare in un calcio di rigore. Bene ha fatto il V.A.R. a non intervenire, lasciando il giudizio di campo - corretto - dell'arbitro Doveri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA