Come avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan hanno già da tempo iniziato le grandi manovre per la stagione 2026-2027. Contrariamente a quanto si pensava all'inizio, anche il reparto di centrocampo sarà coinvolto dalla nuova rivoluzione rossonera, nell'annata che - si spera - vedrà il Diavolo, con Massimiliano Allegri ben saldo in panchina, tornare a giocare le competizioni europee. Auspicabilmente la Champions League. PROSSIMA SCHEDA