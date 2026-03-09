PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Tare vuole la rivelazione del top club della Bundesliga

Calciomercato Milan, Tare vuole la rivelazione del top club della Bundesliga

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è già pienamente operativo per la sessione estiva di calciomercato. L'ex dirigente della Lazio sogna di replicare il colpo Ardon Jashari e, per questo, ha rivolto la propria attenzione su un potenziale top
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, Tare prova a replicare il colpo Jashari: occhi puntati su questo talento

Come avrete sicuramente notato, nonostante la sessione estiva di calciomercato - ufficialmente - sia distante ben quattro mesi, i dirigenti del Milan hanno già da tempo iniziato le grandi manovre per la stagione 2026-2027. Contrariamente a quanto si pensava all'inizio, anche il reparto di centrocampo sarà coinvolto dalla nuova rivoluzione rossonera, nell'annata che - si spera - vedrà il Diavolo, con Massimiliano Allegri ben saldo in panchina, tornare a giocare le competizioni europee. Auspicabilmente la Champions League. PROSSIMA SCHEDA

