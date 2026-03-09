Ecco le altre dichiarazioni di Allegri, riportate tra i quotidiani sportivi oggi in edicola anche da 'La Gazzetta dello Sport': «Negli spogliatoi ho parlato con la squadra, ci ha fatto molto piacere che poi tutto il club si sia complimentato con i ragazzi, Gerry Cardinale in testa. Sappiamo però che non abbiamo raggiunto alcun obiettivo. Bisogna lavorare con i piedi per terra, felici della vittoria e con tre punti in meno da fare per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sono state voglia e serenità nel raggiungere il risultato. I grandi campioni, come Luka Modrić, aiutano».
"Luis Henrique, buon giocatore. Ma con Estupinan avevamo preparato quella situazione"—
Allegri, nonostante abbia accorciato in classifica sui rivali nerazzurri, continua a vedere nella qualificazione in Champions League il traguardo da perseguire per il suo Milan, anche dopo il successo nel derby. «Era importante arrivare a marzo in questa posizione. Adesso il prossimo step è raggiungere 70 punti. Il gol? Luis Henrique è un buon giocatore, ma avevamo preparato quella situazione. Già prima un cross di Adrien Rabiot poteva permettere a Estupinan di fregare l’avversario, doveva solo leggerlo un po’ prima. Bravo poi a segnare, è un premio meritato: è un buon giocatore e un ottimo professionista. E bravo anche Youssouf Fofana: ha fatto un bellissimo assist».
Adesso, prima della sosta per le Nazionali, ci sarà la trasferta contro la Lazio e il nuovo match casalingo contro il Torino. «Abbiamo passato un paio di mesi con 13-14 giocatori. Ci sono stati momenti in cui mi mancavano numericamente giocatori e i ragazzi hanno fatto sforzi importanti. Ora stiamo meglio fisicamente e questa vittoria ci dà morale per il futuro». Questa la chiosa del tecnico livornese: «Il mio futuro? Ne avete parlato voi … Di me in questa vittoria c’è solo la risposta che mi ha dato la squadra, da gruppo vero. Con coraggio e qualità».
