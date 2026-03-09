Derby Milan-Inter 1-0, Allegri molto contento a fine partita

E, anche all'epoca, l'allenatore del Milan era Allegri. «Avevo anche dei capelli …», ha ricordato, ridendo, Allegri nel post-partita del derby Milan-Inter. Il tecnico livornese, poi, si è fatto più serio e ha proseguito. «Abbiamo lavorato sette mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Questa è la cosa più importante, perché ora arrivano le partite che contano e che decidono la stagione. L’Inter ha sette punti di vantaggio e sono tanti, resta la squadra più forte e la netta favorita per il titolo. Ma anche noi siamo stati bravi, abbiamo raggiunto quota 60 punti: abbiamo tenuto la Juventus a -10, il Como e la Roma a - 9. Abbiamo difeso in maniera ordinata e quando non prendi gol sei già a metà dell’opera. Dobbiamo riuscire a migliorare negli ultimi metri».