Rabiot dopo Milan-Inter: “Ho giocato il derby sul dolore, volevo vincere. In difesa …”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni fisiche: «Sto bene. Abbiamo vinto, sono molto felice. Ho giocato sul dolore, niente da dire. Volevo vincere questo derby, abbiamo vinto bene e siamo tutti soddisfatti».

Sul Milan che gioca da squadra: «Adesso nel calcio bisogna difendere in undici, altrimenti diventa difficile. Su questo anche Rafa ha fatto molto bene, ci ha dato una mano. Anche Chris davanti. Questo è lo spirito giusto e la mentalità che non dobbiamo avere solo nel derby. È vero che difensivamente abbiamo fatto molto bene dietro: Tomo, Koni e Pav hanno fatto una grande partita».

