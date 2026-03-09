Sul Milan che gioca da squadra: «Adesso nel calcio bisogna difendere in undici, altrimenti diventa difficile. Su questo anche Rafa ha fatto molto bene, ci ha dato una mano. Anche Chris davanti. Questo è lo spirito giusto e la mentalità che non dobbiamo avere solo nel derby. È vero che difensivamente abbiamo fatto molto bene dietro: Tomo, Koni e Pav hanno fatto una grande partita».