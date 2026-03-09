Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, non vedeva un derby Milan-Inter a San Siro dall'aprile 2024 e, più in generale, mancava allo stadio dallo stesso anno. Ieri sera al suo Diavolo è andata bene la partita
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ultimo derby di Milano vissuto da Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sugli spalti di 'San Siro' fosse finito nel peggiore dei modi: vittoria dell'Inter (1-2) in casa rossonera e Scudetto della Seconda Stella aritmeticamente cucito sul petto il 22 aprile 2024.
Da quel giorno lì Cardinale non aveva più visto il derby della Madonnina allo stadio. Ieri ha scelto l'occasione giusta per tornare, con il successo rossonero e la riapertura della lotta Scudetto. Cardinale, che sabato aveva fatto visita alla squadra a Milanello, ha seguito la sfida dagli spalti con la compagna, la figlia e gli altri dirigenti del club di Via Aldo Rossi.