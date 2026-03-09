Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, non vedeva un derby Milan-Inter a San Siro dall'aprile 2024 e, più in generale, mancava allo stadio dallo stesso anno. Ieri sera al suo Diavolo è andata bene la partita

Daniele Triolo Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 10:55)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ultimo derby di Milano vissuto da Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sugli spalti di 'San Siro' fosse finito nel peggiore dei modi: vittoria dell'Inter (1-2) in casa rossonera e Scudetto della Seconda Stella aritmeticamente cucito sul petto il 22 aprile 2024.