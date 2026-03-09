Il derby di Cardinale: ecco il racconto del suo match | Pm news

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Cardinale è stato presente e dentro il match fin dal prepartita, con incontri con le varie anime della dirigenza rossonera e i vari ospiti invitati dal club. Durante la partita, come un vero tifoso, è esploso di gioia al gol di Estupinan e in quel momento si registra anche un affettuoso 'cinque' con Franco Baresi seduto vicino al patron statunitense. Dopo il fischio finale di Doveri, Cardinale si è recato negli spogliatoi di 'San Siro' per incontrare la squadra e il mister. Il numero uno rossonero si è complimentato per la vittoria, mostrando orgoglio e gioia per il successo. Questa, dopo quella di ieri a Milanello, è l'ennesima dimostrazione di vicinanza e supporto al presente e al futuro della squadra, che Cardinale si augura sia sempre più raggiante.