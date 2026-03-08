Pagelle Derby Milan-Inter 1-0: Estupinan eroe inaspettato

PAGELLE DERBY MILAN-INTER - Che il Milan sia in partita lo si capisce subito. Non è affatto il solito Derby degli ultimi anni: i rossoneri premono subito sull'acceleratore e mettono in crisi i cugini nerazzurri. La prima palla gol è dopo pochi minuti con Modric, che sfiora il palo. Poi continua la pressione milanista, con i nerazzurri che faticano a superare la metà campo. A un certo punto, però, Mkhitaryan taglia in due la difesa del Milan e si trova solo davanti a Maignan, colpendolo. Brivido estemporaneo. Riparte l'attacco del Milan, che porta al 35' al gol di Estupinan, proprio lui. Grande azione e grande conclusione sotto il sette. Da lì, se possibile, il Milan assalta ancora di più. Ha anche un paio di occasioni per raddoppiare, ma spreca malamente. Il primo tempo, così, si chiude con un solo gol di vantaggio. Nella ripresa la partita cambia, i rossoneri si schiacciano e concedono il possesso, ma non concedono neanche una palla gol ai nerazzurri. Una partita in totale controllo, dall'inizio alla fine. Anzi, forse sono più i rammarichi per non aver fatto il secondo.