Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Inter, Estupinan: "Gol più importante della mia carriera. Ho trovato il momento giusto"
DERBY
Milan-Inter, Estupinan: "Gol più importante della mia carriera. Ho trovato il momento giusto"
Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Cosa significa questo gol? Il più importante della tua vita?
“Sì, è il più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato duro durante questa settimana e questo è il risultato”.
Il mister ti ha chiamato il movimento?
“Ci abbiamo lavorato duro la settimana, il mister mi ha detto di attaccare e ho trovato il momento giusto”
