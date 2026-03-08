Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Pervis Estupinan , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter , partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Sì, è il più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato duro durante questa settimana e questo è il risultato”.