Il Milan di Allegri, tornato a - 7 dalla vetta, può tornare a sognare lo Scudetto? Ecco la replica di Bartesaghi: "L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions League. Sognare è gratis, ma ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano".
Chiosa sulla possibile convocazione nella Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso per gli spareggi Mondiali di questo mese di marzo: "Convocazione? Ci credo", ha detto il numero 33 del Diavolo.
