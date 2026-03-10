Davide Bartesaghi, difensore classe 2005 del Milan, ha preso parte alla XXI edizione del premio 'Amici dei Bambini: ecco le sue dichiarazioni, a partire dai derby vinti, per proseguire con i sogni di Scudetto e sulla Nazionale Italiana

Intervistato a margine della premiazione, Bartesaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. A partire dall'ultima vittoria nel derby contro l'Inter. "Quest’anno siamo riusciti a vincerne due su due e siamo molto contenti e felici".