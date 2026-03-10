Pianeta Milan
Davide Bartesaghi, difensore classe 2005 del Milan, ha preso parte alla XXI edizione del premio 'Amici dei Bambini: ecco le sue dichiarazioni, a partire dai derby vinti, per proseguire con i sogni di Scudetto e sulla Nazionale Italiana
Ieri sera, presso 'Il Carro Social Club' di Sesto San Giovanni (MI), è andata in scena la XXI edizione del trofeo 'Amici dei Bambini', organizzato dalla U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. Premiati molti giocatori della Serie A, tra questi anche Davide Bartesaghi, classe 2005, laterale mancino del Milan di Massimiliano Allegri.

Intervistato a margine della premiazione, Bartesaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. A partire dall'ultima vittoria nel derby contro l'Inter. "Quest’anno siamo riusciti a vincerne due su due e siamo molto contenti e felici".

Il Milan di Allegri, tornato a - 7 dalla vetta, può tornare a sognare lo Scudetto? Ecco la replica di Bartesaghi: "L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions League. Sognare è gratis, ma ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano".

Chiosa sulla possibile convocazione nella Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso per gli spareggi Mondiali di questo mese di marzo: "Convocazione? Ci credo", ha detto il numero 33 del Diavolo.

