Queste le parole di Davide Bartesaghi, terzino del Milan, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Ecco quanto detto dal difensore rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi (in alto trovate il video). Sul derby vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0: "Sempre una emozione incredibile. Ne abbiamo vinti due quest'anno. Siamo molto contenti e felici. Un merito va a tutta la squadra. Siamo molto contenti del gol di Estupinan". Ricordiamo che il terzino rossonero non ha giocato. La mossa di Allegri ha però ripagato visto il gol decisivo dell'ex Brighton.

Milan, parla Bartesaghi

Ora Inter a meno 7, Bartesaghi ci crede allo Scudetto? "L'obiettivo è sempre tornare in Champions League la casa del Milan. Sognare è gratis, ma siamo concentrati sull'obiettivo. Ora ci sono tante partite da giocare può succedere di tutto, il calcio è strano". Risposta da veterano del terzino che potrebbe anche essere convocato da Gattuso per i playoff dei Mondiali di fine marzo: "Sono concentrato sul Milan ora. Cercheremo di fare il meglio possibile", conclude Bartesaghi.

Successivamente il terzino rossonero ha parlato anche dal palco. Ecco le sue parole: "Sono contento perché comunque abbiamo portato a casa i tre punti e sono contento per Estupinan che è un bravo ragazzo che si merita tutto questo. Siamo tutti felici". 'In estate Allegri mi disse che avresti preso il posto di Estupinan' rivela il giornalista Ivan Zazzaroni. Bartesaghi risponde: "La stagione sta andando bene. Sono contento così e spero di continuare. La Nazionale? Sarà orgoglioso se arriverà la chiamata, ma ora sono concentrato sul Milan".

