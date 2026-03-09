Successivamente il terzino rossonero ha parlato anche dal palco. Ecco le sue parole: "Sono contento perché comunque abbiamo portato a casa i tre punti e sono contento per Estupinan che è un bravo ragazzo che si merita tutto questo. Siamo tutti felici". 'In estate Allegri mi disse che avresti preso il posto di Estupinan' rivela il giornalista Ivan Zazzaroni. Bartesaghi risponde: "La stagione sta andando bene. Sono contento così e spero di continuare. La Nazionale? Sarà orgoglioso se arriverà la chiamata, ma ora sono concentrato sul Milan".