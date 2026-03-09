Sul motivo per cui è contento dopo il successo contro l'Inter : "Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions".

Sui critici che diranno come Allegri sia bravissimo, ma che deve vincere il campionato : "Giustamente diranno così ma credo che l'Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera".

Su cosa hanno fatto con Pervis Estupinan in settimana: "Niente. È un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Davide Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti".