Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri dopo il derby: “L’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto. Su Estupinan …”

DERBY

Milan, Allegri dopo il derby: “L’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto. Su Estupinan …”

Milan, Allegri dopo il derby: 'L'Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto. Su Estupinan ...'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 1-0, così Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

—  

Sulla vittoria nel derby come miracolo di Allegri: "No, no: non parliamo di miracoli. Parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite".

LEGGI ANCHE

Sul motivo per cui è contento dopo il successo contro l'Inter: "Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions".

Sui critici che diranno come Allegri sia bravissimo, ma che deve vincere il campionato: "Giustamente diranno così ma credo che l'Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera".

LEGGI ANCHE:Derby, vince il Milan e l'Inter chiede un rigore che non esiste: la moviola chiarisce tutto >>>

Su cosa hanno fatto con Pervis Estupinan in settimana: "Niente. È un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Davide Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti".

Leggi anche
Rabiot dopo Milan-Inter: “Ho giocato il derby sul dolore, volevo vincere. In difesa...
Milan, Tomori sullo Scudetto: “Chi può dirlo?”. E sulla sua posizione: “Mi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA