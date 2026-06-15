Bomba di A Bola: "Amorim-Milan è fatta. Atteso a Milano tra oggi e domani"

Il Milan si muove ed è pronto a chiudere tutti gli accordi per iniziare il nuovo progetto di Gerry Cardinale: la prima casella pronta a trovare la sua collocazione è quella del nuovo allenatore. Secondo il sito portoghese A Bola, l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan è stato finalizzato e il portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan, con un contratto biennale, con opzione per un terzo anno. L'ex tecnico dello Sporting riceverà 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus per la conquista di titoli e per la qualificazione alla UEFA Champions League. Secondo il sito Ruben Amorim dovrebbe recarsi in Italia oggi o domani per firmare il contratto con il Milan.

La lavagna tattica di Amorim: il 3-4-3 offensivo e il riscatto europeo

Amorim piace per la suache si trasforma anche in un 3-1-6 aggressivo in determinate circostanze. Amorim è molto motivato a rifarsi dopo la brutta esperienza con il Manchester United terminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham e una media punti molto bassa di 1,43.

In Portogallo numeri completamente diversi:

2,28 di media punti con lo Sporting.

2,38 al Braga, medie quindi estremamente positive che lo avevano lanciato tra gli allenatori in rampa di lancio per i grandi club.

Ora bisognerà capire se sarà in grado di inculcare il suo gioco ai calciatori anche in un campionato diverso da quello portoghese.

Il mago delle plusvalenze: i talenti lanciati da Amorim

Viktor Gyökeres (ora all'Arsenal).

(ora all'Arsenal). Pedro Porro esterno importantissimo per il Tottenham.

esterno importantissimo per il Tottenham. Nuno Mendes, tra i terzini più forti al mondo, ora al PSG bicampione in Champions League.

La conferma di Moretto e gli scenari di calciomercato

"È fatta per Rúben Amorim al Milan. L’allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. All’interno dell’accordo è presente anche l’opzione per un terzo anno aggiuntivo. Nelle prossime ore si completerà tutta la documentazione".

Esperienza molto positiva con lo Sporting che ne ha beneficiato anche in termini economici. Tra i calciatori più valorizzati possiamo ricordare:Sono ore bollenti per capire bene quale sarà il futuro del Milan. A confermare la notizia di A Bola il giornalista. Ecco quanto scritto sul social X.

Serviranno colpi importanti sul mercato e non solo giovani di talento: al Milan manca tremendamente una prima punta importante e sarà la priorità massima per la nuova dirigenza. Occhio anche agli esterni, cruciali per il gioco di Amorim, che dovrà avere il tempo per lavorare in tranquillità e senza pressioni.