Bomba di A Bola: "Amorim-Milan è fatta. Atteso a Milano tra oggi e domani"

Secondo il sito portoghese A Bola, l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan è stato finalizzato. L'allenatore portoghese atteso a Milano
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Il Milan si muove ed è pronto a chiudere tutti gli accordi per iniziare il nuovo progetto di Gerry Cardinale: la prima casella pronta a trovare la sua collocazione è quella del nuovo allenatore. Secondo il sito portoghese A Bola, l'accordo tra Ruben Amorim e il Milan è stato finalizzato e il portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan, con un contratto biennale, con opzione per un terzo anno. L'ex tecnico dello Sporting riceverà 3,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus per la conquista di titoli e per la qualificazione alla UEFA Champions League. Secondo il sito Ruben Amorim dovrebbe recarsi in Italia oggi o domani per firmare il contratto con il Milan.
La lavagna tattica di Amorim: il 3-4-3 offensivo e il riscatto europeoAmorim piace per la sua idea di calcio offensiva con il suo 3-4-3 che si trasforma anche in un 3-1-6 aggressivo in determinate circostanze. Amorim è molto motivato a rifarsi dopo la brutta esperienza con il Manchester United terminata con la sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham e una media punti molto bassa di 1,43.
In Portogallo numeri completamente diversi:
- 2,28 di media punti con lo Sporting.
- 2,38 al Braga, medie quindi estremamente positive che lo avevano lanciato tra gli allenatori in rampa di lancio per i grandi club.
Ora bisognerà capire se sarà in grado di inculcare il suo gioco ai calciatori anche in un campionato diverso da quello portoghese.
Il mago delle plusvalenze: i talenti lanciati da AmorimEsperienza molto positiva con lo Sporting che ne ha beneficiato anche in termini economici. Tra i calciatori più valorizzati possiamo ricordare:
- Viktor Gyökeres (ora all'Arsenal).
- Pedro Porro esterno importantissimo per il Tottenham.
- Nuno Mendes, tra i terzini più forti al mondo, ora al PSG bicampione in Champions League.
La conferma di Moretto e gli scenari di calciomercatoSono ore bollenti per capire bene quale sarà il futuro del Milan. A confermare la notizia di A Bola il giornalista Matteo Moretto. Ecco quanto scritto sul social X.
"È fatta per Rúben Amorim al Milan. L’allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. All’interno dell’accordo è presente anche l’opzione per un terzo anno aggiuntivo. Nelle prossime ore si completerà tutta la documentazione".
Serviranno colpi importanti sul mercato e non solo giovani di talento: al Milan manca tremendamente una prima punta importante e sarà la priorità massima per la nuova dirigenza. Occhio anche agli esterni, cruciali per il gioco di Amorim, che dovrà avere il tempo per lavorare in tranquillità e senza pressioni.
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