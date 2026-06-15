Manovre in casa Milan. Dopo Ruben Amorim, Markus Krösche dice sì a Gerry Cardinale: ecco la cifra per liberarlo dall'Eintracht e i nomi per il ruolo di DS
"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere
Amorim è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan: il portoghese, che arriva da un'esperienza negativa al Manchester United, è pronto a rilanciarsi con i rossoneri con i quali ha già un accordo per un 2+1 a circa 3 milioni di euro a stagione. Restano ancora molti dubbi per quanto riguarda la nuova dirigenza rossonera: il primo nome per prendere le redini del nuovo progetto del Diavolo di Gerry Cardinale è Markus Krösche, l'uomo dietro i recenti successi dell'Eintracht Francoforte.
La trattativa per Krösche e il nodo dell'indennizzo con l'EintrachtCome scrive Tuttosport il tedesco ha dato il suo ok, è pronto a trasferirsi a Milano. Resta però un ostacolo da superare: il contratto che lo lega al club di Francoforte fino al 2028. Servirà pagare un indennizzo di circa 5-6 milioni per liberarlo.
Krösche sceglierà anche il direttore sportivo del nuovo Milan: potrebbe portare con sé Timmo Hardung, con lui già al Lipsia. Anche se resta in corsa anche il profilo di Devin Özek, ex Bayer Leverkusen e nell'ultima stagione al Fenerbahce.
La filosofia del nuovo Milan: giovani talenti e il mago delle plusvalenzeL'eventuale sbarco di Markus Krösche porterebbe finalmente chiarezza a livello dirigenziale nel Milan. Il Diavolo punterebbe su un profilo importante con grande esperienza e in grado di prendere le decisioni anche in un club storico come il Milan. Il piano dei rossoneri inizia a essere chiaro: Krösche è diventato il mago delle plusvalenze nella sua carriera in Germania e potrebbe portare a Milano la stessa filosofia.
In particolare, il suo raggio d'azione si svilupperebbe su tre punti:
- Ricerca dei giovani talenti tramite una rete importante di scout.
- Valorizzazione dei calciatori nel Milan e poi plusvalenze alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra i conti e i risultati sportivi.
- In carriera ha chiuso operazioni importantissime, specialmente in attacco: Kolo Muani, Marmoush ed Ekitike, tutti presi a poco e rivenduti a cifre importanti.
Le linee guida del mercato rossonero tra Europa League e grandi colpiI punti focali del nuovo progetto del Milan restano però due: chiunque arriverà dovrà lavorare senza pressioni esterne e con la massima libertà. Il DT e il DS dovranno avere massima sinergia con il nuovo allenatore per quanto riguarda le scelte per il futuro del club.
Sul mercato, inoltre, la dirigenza rossonera non dovrà affidarsi solo ai giovani di prospettiva: il Milan ha la possibilità di vincere anche in Europa League la prossima stagione e sarebbe un peccato non provarci. Quindi spazio anche a colpi importanti con calciatori già pronti per i palcoscenici europei.
© RIPRODUZIONE RISERVATA