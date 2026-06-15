Amorim è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan: il portoghese, che arriva da un'esperienza negativa al Manchester United, è pronto a rilanciarsi con i rossoneri con i quali ha già un accordo per un 2+1 a circa 3 milioni di euro a stagione. Restano ancora molti dubbi per quanto riguarda la nuova dirigenza rossonera: il primo nome per prendere le redini del nuovo progetto del Diavolo di Gerry Cardinale è Markus Krösche, l'uomo dietro i recenti successi dell'Eintracht Francoforte.

La trattativa per Krösche e il nodo dell'indennizzo con l'Eintracht

Come scrive Tuttosport il tedesco ha dato il suo ok, è pronto a trasferirsi a Milano. Resta però un ostacolo da superare: il contratto che lo lega al club di Francoforte fino al 2028. Servirà pagare unper liberarlo.

Krösche sceglierà anche il direttore sportivo del nuovo Milan: potrebbe portare con sé Timmo Hardung, con lui già al Lipsia. Anche se resta in corsa anche il profilo di Devin Özek, ex Bayer Leverkusen e nell'ultima stagione al Fenerbahce.

La filosofia del nuovo Milan: giovani talenti e il mago delle plusvalenze

L'eventuale sbarco di Markus Krösche porterebbe finalmente chiarezza a livello dirigenziale nel Milan. Il Diavolo punterebbe su un profilo importante con grande esperienza e in grado di prendere le decisioni anche in un club storico come il Milan. Il piano dei rossoneri inizia a essere chiaro: Krösche è diventato ilnella sua carriera in Germania e potrebbe portare a Milano la stessa filosofia.

In particolare, il suo raggio d'azione si svilupperebbe su tre punti:

Ricerca dei giovani talenti tramite una rete importante di scout.

Valorizzazione dei calciatori nel Milan e poi plusvalenze alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra i conti e i risultati sportivi.

In carriera ha chiuso operazioni importantissime, specialmente in attacco: Kolo Muani, Marmoush ed Ekitike, tutti presi a poco e rivenduti a cifre importanti.

Le linee guida del mercato rossonero tra Europa League e grandi colpi

I punti focali del nuovo progetto del Milan restano però due: chiunque arriverà dovrà lavorare senza pressioni esterne e con la massima libertà. Il DT e il DS dovranno avereper quanto riguarda le scelte per il futuro del club

Sul mercato, inoltre, la dirigenza rossonera non dovrà affidarsi solo ai giovani di prospettiva: il Milan ha la possibilità di vincere anche in Europa League la prossima stagione e sarebbe un peccato non provarci. Quindi spazio anche a colpi importanti con calciatori già pronti per i palcoscenici europei.