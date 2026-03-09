Queste le parole di Davide Bartesaghi, terzino del Milan, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini

Sul derby: "Sempre una emozione incredibile. Ne abbiamo vinti due quest'anno. Siamo molto contenti e felici. Un merito va a tutta la squadra. Siamo molto contenti del gol di Estupinan". Sullo Scudetto: "L'obiettivo è sempre tornare in Champions League la casa del Milan. Sognare è gratis, ma siamo concentrati sull'obiettivo. Ora ci sono tante partite da giocare può succedere di tutto, il calcio è strano". Sulla Nazionale: "Sono concentrato sul Milan ora. Cercheremo di fare il meglio possibile". Queste le parole di Davide Bartesaghi in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi.