Milan migliore in Serie A per gol subiti: rivoluzione rispetto allo scorso anno

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo di giocare la prossima edizione della Champions League e con il sogno Scudetto che resta ancora aperto grazie alla vittoria nel derby contro l'Inter . La squadra di Allegri si trova seconda al momento con 60 punti. Il capolavoro vero dell'allenatore rossonero è stato sulla difesa .

Dopo 28 giornate in campionato il Milan è la squadra che ha subito meno gol di tutte in Serie A: siamo a quota venti davanti a Roma e Como a quota 21. L'Inter un pelo sopra con 22 reti subite, anche se ha segnato molti più gol dei rossoneri (64 contro 44). Una rivoluzione da parte di Massimiliano Allegri in una sola stagione, senza cambiare poi moltissimo a livello di interpreti. Lo scorso anno il Milan sempre dopo la 28^ giornata di Serie A era a quota 44 punti, ottavo in classifica. Gol fatti 42, gol subiti 32 dodici in più rispetto a questa stagione. Una distanza siderale con il Diavolo di Massimiliano Allegri.