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Dove guardare Lazio-Milan oggi in tv o streaming: canale, telecronaca e orario

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Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputerà Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Lazio-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, la sfida Lazio-Milan, valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dal derby vinto e resta al secondo posto in classifica a quota 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte in 28 partite. La Lazio di Sarri ha vinto contro il Sassuolo e al momento è decima in classifica con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie al gol decisivo di Leao.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Lazio-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Lazio-Milan su internet in streaming

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Lazio-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Pardo-Marcolin), può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'., però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

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Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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