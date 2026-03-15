Il Milan arriva dal derby vinto e resta al secondo posto in classifica a quota 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte in 28 partite. La Lazio di Sarri ha vinto contro il Sassuolo e al momento è decima in classifica con 37 punti, frutto di 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie al gol decisivo di Leao.