Calciomercato Milan, è finita la sessione invernale per i rossoneri che si sono mossi subito chiudendo a dicembre il colpo Fullkrug per l'attacco. La punta è stata un'occasione importante, visto che è arrivato in prestito (gratuito) più diritto di riscatto dal West Ham. Per il futuro il Diavolo potrebbe essere attento anche a giocatori esperti per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Europa. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>