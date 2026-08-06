Dopo i fuochi d'artificio di inizio estate, il calciomercato del Milan vive una fase di strategica riflessione. Tra fine giugno e l'inizio di luglio, la dirigenza rossonera ha blindato la rosa investendo una cifra monstre di 110 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Un budget importante che ha portato a Milanello l'attaccante Gonçalo Ramos dal PSG (80 milioni) e il difensore Mario Gila dalla Lazio (30 milioni), a cui si è aggiunto successivamente il giovane Sankhoun Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro, quest'ultimo acquistato in prospettiva.

I colpi messi a segno finora, però, non bastano. Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha le idee chiare per far rendere al meglio il suo 3-4-2-1 e ha segnalato alla dirigenza la necessità di intervenire ancora sul mercato. La lista della spesa del tecnico portoghese prevede quattro innesti specifici per completare la rosa.

I 4 acquisti richiesti da Amorim per il Milan

Difensore centrale-regista : un leader arretrato capace di impostare il gioco dal basso e guidare la linea difensiva nei movimenti di reparto.

: un leader arretrato capace di impostare il gioco dal basso e guidare la linea difensiva nei movimenti di reparto. Esterno sinistro a tutta fascia : un profilo di spinta e sacrificio, fondamentale per coprire l'intera corsia laterale nel centrocampo a quattro.

: un profilo di spinta e sacrificio, fondamentale per coprire l'intera corsia laterale nel centrocampo a quattro. Mediano di qualità e quantità : un centrocampista moderno in grado di abbinare un'enorme efficacia nella fase difensiva a doti di inserimento e regia.

: un centrocampista moderno in grado di abbinare un'enorme efficacia nella fase difensiva a doti di inserimento e regia. Trequartista di inventiva: un elemento di fantasia da posizionare dietro l'unica punta per legare i reparti e creare superiorità numerica.

La strategia di Gerry Cardinale: prima le valutazioni, poi gli affari

Per esibire la miglior versione della sua filosofia di gioco, Amorim ha bisogno di profili con caratteristiche ben precise, attualmente assenti nell'organico rossonero:Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il mercato in entrata del Diavolo non è affatto chiuso. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan,, d'accordo con l'area tecnica, ha però scelto di temporeggiare. L'obiettivo è evitare ulteriori e costose operazioni prima che Amorim abbia valutato a fondo il materiale umano già a disposizione nel ritiro estivo.

I prossimi test match internazionali contro Chelsea e Manchester United rappresenteranno il vero spartiacque per molti elementi della rosa attuale. Soltanto dopo queste sfide l'allenatore scioglierà i dubbi sulle reali necessità del gruppo.

Il piano per la "Fase 2": le cessioni finanziano i nuovi colpi

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Nonostante siano sfumati obiettivi di primo piano come António Silva in difesa e Kōnstantinos Karetsas sulla trequarti, la lista degli obiettivi di Via Aldo Rossi resta costantemente aggiornata e pronta a cogliere nuove occasioni. La scintilla per sbloccare la seconda fase degli acquisti arriverà dalle uscite.Se dovessero concretizzarsi cessioni eccellenti – con i nomi disempre al centro dei rumors di mercato – il Milan disporrà della liquidità necessaria per affondare il colpo e regalare ad Amorim i tasselli mancanti per sognare in grande.