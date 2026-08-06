Il 24 maggio scorso, il tabellone di San Siro recitava Milan-Cagliari 1-2. Una sconfitta drammatica, che ha sancito la mancata qualificazione del Diavolo alla Champions League 2026-2027 e che, nella mente di molti, doveva rappresentare l'addio definitivo di Rafael Leão. Dopo 291 gare, 80 gol, 65 assist e 2 trofei in rossonero (lo Scudetto del 2022 e la Supercoppa Italiana nel 2025), la storia sembrava arrivata ai titoli di coda.

Invece, a Perth, in Western Australia, il portoghese ha ufficialmente inaugurato la sua ottava stagione con la maglia del Milan. Il calciomercato resterà aperto fino al prossimo 1° settembre e fare previsioni certe è impossibile, ma lo scenario intorno al numero 10 è radicalmente cambiato. Qualcosa dentro Rafa sembra essersi riacceso, archiviando (almeno per ora) i mesi passati a manifestare la volontà di cambiare aria.

Il fattore spogliatoio: Modrić e il gruppo blindano Leão

Luka Modrić : la leadership del croato si è fatta sentire anche nell'elogiare il talento di Rafa.

: la leadership del croato si è fatta sentire anche nell'elogiare il talento di Rafa. Matteo Gabbia e Davide Bartesaghi: hanno speso parole importanti, dimostrando quanto il portoghese sia ancora un punto di riferimento amato all'interno dello spogliatoio.

Calciomercato Milan: le sirene turche non convincono

I primi giorni di allenamento nel ritiro australiano hanno inviato segnali chiarissimi. Leão ha compreso che la separazione non è l'unica strada percorribile. A favorire questo cambio di rotta è stata l'accoglienza del gruppo. Il portoghese è stato letteralmente coccolato dai compagni, sia sul campo che nelle dichiarazioni pubbliche.Leão non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi con la Premier League inglese o la Liga spagnola. Tuttavia, da quei campionati non sono arrivate offerte concrete sul tavolo della dirigenza rossonera. Le uniche manifestazioni d'interesse reali sono giunte dalla Süper Lig turca, in particolare da

I club di Istanbul sarebbero pronti a ricoprire d'oro il calciatore, arrivando quasi a raddoppiare l'attuale stipendio percepito in rossonero. Nonostante i milioni turchi, Leão non appare convinto della destinazione. Inoltre, né il Galatasaray né il Fenerbahçe hanno finora recapitato in Via Aldo Rossi un'offerta per il cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra minima richiesta dal Milan per accendere la luce verde alla cessione a titolo definitivo.

L'esame tattico di Rúben Amorim: come cambia il ruolo di Leão

A decidere il futuro del portoghese sarà, in ultima istanza, il nuovo allenatore. Il tecnico lo sta valutando attentamente sotto l'aspetto dell'attitudine e del sacrificio. Il focus è legato alla compatibilità di Rafa con il nuovo assetto tattico rossonero.

Nel 3-4-2-1 di Amorim, ai due trequartisti dietro la punta viene chiesto un lavoro dispendioso: pressione immediata in fase di riconquista e ripiegamenti feroci. Una richiesta storicamente distante dalle caratteristiche del portoghese, che però ha ripreso a sorridere e a correre anche nei venti minuti finali disputati nel derby contro l'Inter a Perth.

«Cosa penso della sua prima settimana di lavoro? Se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Lui lo sta facendo e oggi ha aiutato la squadra, che è il mio focus. Ma lo valuto come gli altri». — Rúben Amorim al termine del derby a Perth

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Il finale di una storia d'amore che sembrava già scritto è tornato improvvisamente aperto. Leão ha di nuovo il sorriso stampato in faccia, e nel nuovo Milan che sta nascendo avrà tutte le carte in regola per guadagnarsi la conferma definitiva.