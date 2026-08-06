Le grandi manovre del Milan per puntellare il pacchetto arretrato non si fermano agli innesti estivi di Mario Gila e Sankhoun Diawara. Nelle ultime ore, i fari degli scout di Via Aldo Rossi si sono accesi con decisione su una delle rivelazioni difensive del panorama calcistico italiano ed europeo: si tratta di Alessandro Circati, difensore centrale classe 2003 in forza al Parma. Il forte centrale italo-australiano è finito al centro di un vero e proprio intrigo di calciomercato che coinvolge le principali potenze della Serie A.

Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni internazionali, il club rossonero ha effettuato un primo, importante sondaggio esplorativo per comprendere i margini di manovra con la dirigenza emiliana. La concorrenza, tuttavia, è foltissima: anche Inter e Juventus hanno avviato i primi contatti ufficiali per monitorare da vicino l'evoluzione del giocatore, accendendo un clamoroso derby d'Italia sul mercato.

La valutazione del Parma e il record storico per l'Australia

Il Parma non ha alcuna intenzione di svendere uno dei pilastri della propria retroguardia, considerato un elemento imprescindibile all'interno del progetto tecnico dell'allenatore spagnolo Carlos Cuesta per la squadra ducale. Per questa ragione, il club emiliano ha alzato un vero e proprio muro economico attorno al cartellino del ventiduenne nato a Fidenza ma naturalizzato australiano.

La richiesta minima formulata dal Parma si attesta attorno ai 35 milioni di euro (circa 41 milioni di dollari australiani). Si tratta di una cifra pesantissima che, in caso di fumata bianca a queste latitudini economiche, andrebbe a frantumare il record storico di trasferimento per un calciatore australiano, superando il precedente primato stabilito da Harry Souttar nel suo passaggio dal Stoke City al Leicester City.

A blindare ulteriormente la posizione contrattuale dei crociati c'è la durata del vincolo con il giocatore: Circati ha infatti prolungato l'anno passato il proprio contratto con il Parma fino al 30 giugno 2029, un dettaglio che mette i ducali in una posizione di assoluta forza in qualsiasi tavolo negoziale.

L'identikit tattico: perché Circati serve al 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Fisicità e statura : con i suoi 191 centimetri di altezza, garantisce una spiccata leadership nei duelli aerei e all'interno dell'area di rigore.

: con i suoi 191 centimetri di altezza, garantisce una spiccata leadership nei duelli aerei e all'interno dell'area di rigore. Duttilità nel reparto a tre : essendo un destro naturale dotato di ottimi tempi di anticipo, può essere impiegato sia come braccetto di destra sia come perno centrale, ruolo in cui Amorim cerca interpreti capaci di impostare con personalità.

: essendo un destro naturale dotato di ottimi tempi di anticipo, può essere impiegato sia come braccetto di destra sia come perno centrale, ruolo in cui Amorim cerca interpreti capaci di impostare con personalità. Esperienza internazionale: nonostante la giovane età, vanta già 17 presenze e un gol con la Nazionale maggiore dell'Australia (i Socceroos), con cui si è messo in mostra anche nell'ultima rassegna mondiale.

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I prossimi passaggi: il Milan riflette dopo la tournée

L'interesse del Milan per il giovane difensore non è affatto casuale e risponde a precise logiche geometriche. Nel sistema di gioco strutturato da, basato sulla linea difensiva a tre, le caratteristiche fisiche e tecniche di Circati risulterebbero ideali:Al momento si registra una fase di studio e di primi approcci informali. Il Milan, attualmente impegnato nella tournée pre-campionato a Perth – città dove peraltro Circati è cresciuto calcisticamente prima di trasferirsi in Italia nel 2021 –, attenderà il rientro in Europa del gruppo squadra prima di affondare eventualmente il colpo. La dirigenza valuterà attentamente se investire una quota così significativa del budget sul centrale del Parma o se dirottare le risorse sulle corsie esterne e sulla trequarti, doverestano caldissime.