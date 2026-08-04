La sessione estiva di calciomercato ha già regalato a Rúben Amorim tre innesti mirati per iniziare a dare forma al nuovo Milan: Gonçalo Ramos per il reparto offensivo, insieme a Mario Gila e Sankhoun Diawara per puntellare la retroguardia. Tuttavia, l'organico a disposizione del tecnico lusitano non può ancora definirsi completo per applicare al meglio il suo canonico 3-4-2-1 con tutti gli interpreti ideali al posto giusto.

Per raggiungere il perfetto equilibrio tattico, la dirigenza di Via Aldo Rossi sa che mancano ancora quattro tasselli fondamentali nello scacchiere rossonero:

In difesa : un centrale di personalità, abile nell'impostazione della manovra dalle retrovie e capace di guidare la linea a tre.

: un centrale di personalità, abile nell'impostazione della manovra dalle retrovie e capace di guidare la linea a tre. Sulle fasce : un esterno di spinta in grado di coprire l'intera corsia laterale, preferibilmente duttile su entrambi i lati.

: un esterno di spinta in grado di coprire l'intera corsia laterale, preferibilmente duttile su entrambi i lati. In mediana : un centrocampista completo, che unisca la qualità nella costruzione del gioco alla quantità nella fase di interdizione.

: un centrocampista completo, che unisca la qualità nella costruzione del gioco alla quantità nella fase di interdizione. Sulla trequarti: un fantasista mancino che ami stazionare sulla destra per poi accentrarsi sul suo piede forte per calciare o servire assist.

Il casting sulla trequarti: fari puntati su Matías Soulé

Proprio per la casella di trequartista destro, l'edizione odierna di 'Tuttosport' evidenzia come il Milan stia monitorando con estrema attenzione il profilo di. La dirigenza valuta attentamente questa opzione, mentre sullo sfondo, per il quale non si registrano offerte imminenti.

Il talento argentino, classe 2003, è in uscita dalla Roma dopo un biennio nella Capitale in cui ha collezionato 12 gol e 13 assist in 81 apparizioni complessive. Le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero alla perfezione con le richieste geometriche del calcio di Amorim.

La pista Ethan Nwaneri e la clausola stile Nico Paz

In alternativa a Soulé, il quotidiano torinese conferma il costante dialogo del Milan con l'entourage di, gioiello classe 2007 di proprietà dell'. Il calciatore inglese è reduce da un semestre in prestito all'Olympique Marsiglia, dove ha totalizzato 2 reti e un assist in 11 presenze.

La trattativa per entrambi i profili presenta una valutazione economica identica: per convincere la Roma o i Gunners a concedere il via libera, il Milan dovrà mettere a budget un investimento compreso tra i 35 e i 40 milioni di euro.

La strategia dei Gunners per non perdere il controllo

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L'operazione legata a Nwaneri presenta però una variabile strategica. Il direttore sportivo dell'Arsenal, l'italiano, spinge per l'inserimento nel contratto di un. Si tratterebbe di una formula speculare a quella impostata dal Real Madrid per il passaggio di Nico Paz al Como, studiata per non perdere definitivamente il controllo sul futuro del giovane talento.Ogni decisione definitiva sugli investimenti in entrata verrà comunque congelata fino al rientro della squadra dalla tournée internazionale. Solo allora la proprietà e la dirigenza tireranno le somme per capire la reale portata degli ultimi colpi estivi.