Il Diavolo monitora l'argentino della Roma per il post-Rafael Leão, ma le condizioni economiche della Roma frenano la dirigenza rossonera sul trequartista
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La strategia estiva del Milan guidato dal proprietario Gerry Cardinale e dal tecnico Rúben Amorim è ormai tracciata: l'ultimo mese di calciomercato vivrà di valutazioni attente sull'organico attuale prima di affondare il colpo su nuovi innesti. Questo scenario di attesa non ferma però i radar della dirigenza in Via Aldo Rossi, sempre vigile sulle occasioni di livello assoluto.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una delle piste più calde porta direttamente a Matías Soulé, trequartista argentino classe 2003 di proprietà della Roma.
Soulé nel 3-4-2-1 di Amorim: l'incastro tatticoL'interesse del Milan per il talento cresciuto nella Juventus è concreto e poggia su solide basi tattiche. Soulé possiede le caratteristiche perfette per agire come uno dei due trequartisti mobili alle spalle dell'unica punta nel 3-4-2-1 di Amorim. La sua capacità di saltare l'uomo, associata alla visione di gioco e alla predisposizione a convergere partendo da destra, si sposa a meraviglia con i dettami del tecnico portoghese.
A Casa Milan il profilo è tenuto in altissima considerazione, ma la dirigenza rossonera ha scelto la via della prudenza strategica, senza alcuna intenzione di accelerare oltre il dovuto.
Le cifre dell'affare e il muro della RomaIl nodo principale rimane la formula del trasferimento. Il Milan vorrebbe impostare una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto, cercando così un'operazione economicamente vantaggiosa. Al contrario, la Roma non apre a sconti e valuta il cartellino dell'argentino circa 35 milioni di euro, preferendo una cessione a titolo definitivo per capitalizzare al massimo l'investimento.
Di seguito lo specchietto riassuntivo delle posizioni in campo:
|Club / Parametro
|Strategia Milan
|Richiesta Roma
|Formula
|Prestito con diritto di riscatto
|Cessione a titolo definitivo
|Valutazione
|Opportunità low-risk
|35 milioni di euro
|Incastro Tattico
|Trequartista ideale per il 3-4-2-1
|Giocatore sacrificabile sul mercato
Il fattore Rafael Leão e l'ombra del GalatasarayL'affare Soulé è inevitabilmente legato al futuro delle cessioni eccellenti, in particolare a quella di Rafael Leão. In queste ore il Galatasaray sta tornando alla carica in modo deciso per l'esterno portoghese, agitando il mercato rossonero. Un eventuale addio di Rafa cambierebbe radicalmente i flussi finanziari del club.
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