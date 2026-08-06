Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

La strategia estiva del Milan guidato dal proprietario Gerry Cardinale e dal tecnico Rúben Amorim è ormai tracciata: l'ultimo mese di calciomercato vivrà di valutazioni attente sull'organico attuale prima di affondare il colpo su nuovi innesti. Questo scenario di attesa non ferma però i radar della dirigenza in Via Aldo Rossi, sempre vigile sulle occasioni di livello assoluto.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una delle piste più calde porta direttamente a Matías Soulé, trequartista argentino classe 2003 di proprietà della Roma.

Soulé nel 3-4-2-1 di Amorim: l'incastro tattico

L'interesse del Milan per il talento cresciuto nella Juventus è concreto e poggia su solide basi tattiche. Soulé possiede le caratteristiche perfette per agire come uno dei due trequartisti mobili alle spalle dell'unica punta neldi Amorim. La sua capacità di saltare l'uomo, associata alla visione di gioco e alla predisposizione a convergere partendo da destra, si sposa a meraviglia con i dettami del tecnico portoghese.

A Casa Milan il profilo è tenuto in altissima considerazione, ma la dirigenza rossonera ha scelto la via della prudenza strategica, senza alcuna intenzione di accelerare oltre il dovuto.

Le cifre dell'affare e il muro della Roma

Il nodo principale rimane la formula del trasferimento. Il Milan vorrebbe impostare una trattativa basata su un, cercando così un'operazione economicamente vantaggiosa. Al contrario, la Roma non apre a sconti e valuta il cartellino dell'argentino circa, preferendo una cessione a titolo definitivo per capitalizzare al massimo l'investimento.

Di seguito lo specchietto riassuntivo delle posizioni in campo:

Club / Parametro Strategia Milan Richiesta Roma Formula Prestito con diritto di riscatto Cessione a titolo definitivo Valutazione Opportunità low-risk 35 milioni di euro Incastro Tattico Trequartista ideale per il 3-4-2-1 Giocatore sacrificabile sul mercato

Il fattore Rafael Leão e l'ombra del Galatasaray

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L'affare Soulé è inevitabilmente legato al futuro delle cessioni eccellenti, in particolare a quella di. In queste orein modo deciso per l'esterno portoghese, agitando il mercato rossonero. Un eventuale addio di Rafa cambierebbe radicalmente i flussi finanziari del club.Senza una cessione illustre, immaginare un altro investimento top per il reparto avanzato appare complicato: i rossoneri hanno infatti già investito oltre 80 milioni di euro per l'acquisto di Gonçalo Ramos, esaurendo gran parte del budget principale destinato all'attacco. La pista Soulé resta caldissima, ma legata a un doppio filo invisibile tra Roma, Milano e Istanbul.