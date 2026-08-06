Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

Nonostante le indiscrezioni di calciomercato degli ultimi giorni descrivano come in rialzo le quotazioni per una permanenza di Rafael Leão al Milan, il Galatasaray non molla la presa. Il club di Istanbul continua a considerare l'attaccante portoghese il colpo a effetto ideale per accendere la Sūper Lig in questa sessione estiva di trasferimenti.

Finora il forte interesse dei giallorossi turchi non si è tradotto in una proposta ufficiale scritta destinata alle scrivanie di Via Aldo Rossi. Il Galatasaray, muovendosi sotto traccia tramite intermediari di mercato, ha fatto recapitare all'entourage del numero 10 rossonero la disponibilità a garantire uno stipendio da top player mondiale. Sul fronte del cartellino, tuttavia, la trattativa con la dirigenza del Diavolo non è ancora entrata nella fase calda.

Calciomercato Milan: le cifre e la formula per la cessione di Leão

La posizione del Milan resta ferma e trasparente: per il talento lusitano non si fanno sconti. Il club rossonero non si oppone a priori alla cessione, ma fissa la base d'asta a non meno di, ponendo come condizione imprescindibile il trasferimento a. Di parere opposto la strategia dei turchi, convinti di poter ammorbidire la resistenza del Diavolo negli ultimi giorni di mercato, strappando un prestito con diritto di riscatto a cifre sensibilmente inferiori.

I riscontri sull'asse Milano-Istanbul trovano conferme incrociate sia in Italia sia in Turchia. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, i due club avrebbero avviato le trattative per valutare la fattibilità economica dell'operazione. Una linea confermata anche dagli esperti di mercato di casa nostra.

L'ostacolo ingaggio e l'ombra di Victor Osimhen

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha delineato i dettagli economici della corte serrata dei "Cimbom": sul piatto ci sarebbe un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione per l'attaccante. Una cifra monstre che però non basta a convincere l'esterno portoghese. Leão, infatti, qualora decidesse di cedere alle lusinghe della Sūper Lig, pretenderebbe un trattamento economico speculare a quello riservato a, al quale il Galatasaray garantisce ben 15 milioni di euro netti all'anno.

A blindare la valutazione del Milan ci sono anche le informazioni di Orazio Accomando di SportMediaset. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale del Galatasaray, ma la linea della dirigenza milanista non cambia: servono 50 milioni cash, senza alcuna apertura a formule temporanee. Il vero nodo resta la volontà del calciatore, che finora ha sistematicamente declinato ogni opzione legata al calcio turco.

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Il retroscena della maglia: indizio o casualità?

Rafael Leao'ya Galatasaray forması uzatıldı. pic.twitter.com/dFiXOZhoDz — Forza Cimbom (@forzacimbom) August 6, 2026

Un termometro della tensione di mercato arriva direttamente dai passaggi logistici della squadra. Durante i movimenti legati agli impegni estivi del Milan, un episodio ha catturato l'attenzione dei media turchi: l'account 'Forza Cinbom' ha documentato il tentativo di un tifoso del Galatasaray di far autografare una maglia giallorossa a Rafael Leão.

È accaduto in aeroporto, a Perth, poco prima che il Milan si imbarcasse per Giacarta (Indonesia), dove sabato giocherà in tournée pre-campionato contro il Chelsea. La reazione del portoghese è stata netta: un rifiuto deciso con tanto di allontanamento del cimelio. Un segnale chiaro sulle sue intenzioni future o la semplice stanchezza di fronte all'insistenza dei rumors? Il mercato estivo darà presto la risposta definitiva.