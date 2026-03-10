Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026, sarà visibile in chiaro, gratis e in esclusiva su DAZN: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Max Allegri

Sarà il big match della 29esima giornata della Serie A 2025-2026 , ovvero Lazio-Milan , la quarta partita trasmessa da 'DAZN' anche in modalità gratuita . Previsto per domenica 15 marzo alle ore 20:45 , il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro , ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

Lazio-Milan in chiaro e gratis su DAZN

Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordo campo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il pre-partita si accenderà già dalle ore 19:30 con 'Fuoriclasse – Powered by Haier TV' dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il "Profeta" Hernanes e Davide Bernardi.