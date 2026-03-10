Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di 'DAZN' per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l'esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match.
Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato. La sfida dello stadio 'Olimpico' si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA