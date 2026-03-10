Pianeta Milan
Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026, sarà visibile in chiaro, gratis e in esclusiva su DAZN: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Max Allegri
Sarà il big match della 29esima giornata della Serie A 2025-2026, ovvero Lazio-Milan, la quarta partita trasmessa da 'DAZN' anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle ore 20:45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

Lazio-Milan in chiaro e gratis su DAZN

Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordo campo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il pre-partita si accenderà già dalle ore 19:30 con 'Fuoriclasse – Powered by Haier TV' dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il "Profeta" Hernanes e Davide Bernardi.

Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di 'DAZN' per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l'esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match.

LEGGI ANCHE: Bierhoff: “Milan, credo nella rimonta Scudetto. Ecco come andò la nostra nel 1999” >>>

Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato. La sfida dello stadio 'Olimpico' si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-RomaFiorentina-Juventus e Atalanta-Inter.

