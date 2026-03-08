Pianeta Milan
MILAN-INTER

Dove guardare il derby Milan-Inter oggi in tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Oggi alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro' di Milano, si disputerà il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
A che ora gioca il Milan oggi?

Derby Milan-Inter, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, la sfida Milan-Inter, valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva al derby al secondo posto in classifica a quota 57 punti, frutto di 16 vittoria, 9 pareggi e 2 sconfitte in 27 partite. L'Inter è in testa alla classifica con 10 punti in più (67). 22 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. L'andata fu vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri grazie al gol decisivo di Pulisic.

Derby Milan-Inter, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Il derby Milan-Inter è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece il derby Milan-Inter su internet in streaming

Il derby Milan-Inter (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini), può anche essere seguito in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'., però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

