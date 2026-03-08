Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri deve chiudere il campionato nei primi quattro posti della classifica. Si perché l'obiettivo stagionale è quello di tornare in Champions League dopo un anno di assenza. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (per la prima squadra il solo Fullkrug). Con il possibile ritorno nell'Europa che conta sarà importantissimo muoversi (e bene) in estate. Servirà allungare e rinforzare la rosa del Milan. Ecco al momento come sta il Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>>