Dove vedere il Milan in diretta tv—
Il derby Milan-Inter verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca del derby Milan-Inter su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.
Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Derby Milan-Inter, dove vederla in streaming—
E’ possibile vedere il derby Milan-Inter anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.
Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale—
Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 20.40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!
