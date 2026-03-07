Pianeta Milan
Il derby Milan-Inter, 28^ giornata di Serie A, è in programma domenica alle 20.45. Ecco dove vedere la partita del Diavolo in diretta tv e streaming
Emiliano Guadagnoli
Una sfida che forse non deciderà le sorti del campionato: il Milan arriva al derby contro l'Inter a dieci punti di distanza dai nerazzurri. Vincere potrebbe riaprire qualche spiraglio, ma sarebbe davvero importante per mantenere il distacco dal quinto posto (Como al momento a -9).

Derby Milan-Inter: orario e data

Il derby tra il Milan e l'Inter, partita della 28^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 20.45 di domenica 8 marzo allo stadio Meazza in San Siro.

Dove vedere il Milan in diretta tv

Il derby Milan-Inter verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca del derby Milan-Inter su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Derby Milan-Inter, dove vederla in streaming

E’ possibile vedere il derby Milan-Inter anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, anche i rossoneri sul difensore che si libera a zero dalla Premier League>>>

Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 20.40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

