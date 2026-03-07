Dove vedere il Milan in diretta tv

Il derby Milan-Inter verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca del derby Milan-Inter su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini.