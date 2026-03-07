Calciomercato Milan, in inverno il Diavolo si è mosso molto poco chiudendo solo l'operazione per Fullkrug. La punta è stata un'occasione importante, visto che è arrivato in prestito (gratuito) più diritto di riscatto dal West Ham. Per il futuro il Diavolo dovrà cambiare molto, specialmente se Massimiliano Allegri dovesse centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>