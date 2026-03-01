Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Diretta tv e streaming Cremonese-Milan: come e dove vederla chi sarà in telecronaca

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Oggi alle ore 12:30, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, si disputerà Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

—  

Cremonese-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, la sfida Cremonese-Milan, valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e due in 26 partite disputate. La Cremonese di Davide Nicola, invece, è 17° in graduatoria, con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, sempre in 26 gare giocate.

Cremonese-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Cremonese-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Cremonese-Milan su internet in streaming

—  

Cremonese-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Buscaglia-Brocchi), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Diretta tv e streaming Cremonese-Milan: ecco come e dove vedere la partita dei rossoneri
