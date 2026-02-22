Milan-Parma, ecco dove seguirla in tv—
Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Parma è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.
Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Per vederla su 'Sky', invece, gli abbonati ai pacchetti 'Sky Sport' e 'Sky Calcio' dovranno sintonizzarsi sul canale 'Sky Sport Uno' (201), 'Sky Sport Calcio' (202), 'Sky Sport' (251) o, in alternativa, 'Sky Sport 4K' (213) per vederla in altissima definizione. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.
Ecco dove seguire invece Milan-Parma su internet in streaming—
Milan-Parma (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata a Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini e, invece, su 'Sky' a Stefano Borghi e Riccardo Montolivo), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN' e su 'Sky'.
Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita. Gli abbonati 'Sky', invece, potranno vederla in streaming anche sull'app 'Sky Go'.
Infine, c'è la possibilità di vedere Milan-Parma attraverso il servizio di streaming 'NOW', di proprietà di 'Sky' ma separato dalla casa madre, previa specifico abbonamento a parte (denominato 'Pass Sport') con gli stessi procedimenti tecnici di cui sopra.
