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Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?
Lazio-Milan, 29^ giornata di Serie A, è in programma domenica alle 20.45. Ecco dove vedere la partita del Diavolo in diretta tv e streaming
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo un derby vinto trionfando ancora una volta in stagione, il Milan ha accorciato il distacco dalla vetta occupata dall'Inter, ma la strada è ancora lunga e le partite da giocare sempre meno. Il Diavolo deve recuperare 7 punti in 10 giornate di campionato. Un'impresa ardua.

Lazio-Milan: orario e data

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Lazio-Milan, partita della 29^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 20.45 di domenica 15 marzo allo stadio Olimpico di Roma.

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Dove vedere il Milan in diretta tv

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Lazio-Milan verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. La telecronaca di Lazio-Milan su DAZN è affidata alla coppia Pardo-Marcolin.

Per vederla su DAZN, basterà abbonarsi al servizio e scaricare l'app sulle smart tv compatibili. E’ possibile inoltre servirsi delle console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, collegate alla tv, oppure di TIMVISION BOX. In alternativa collegarsi tramite Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio-Milan, dove vederla in streaming

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E’ possibile vedere Lazio-Milan anche in streaming on line su internet. Ci si può collegare al sito ufficiale di DAZN tramite tablet o computer, oppure utilizzare l’APP disponibile su cellulari IOS e Android.

Su Pianeta Milan Live Reaction e Diretta testuale

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Sul sito di PianetaMilan.it trovate invece la cronaca testuale. Ma saremo anche  in diretta sul nostro canale Youtube a partire dalle 20.40. Commentiamo la partita insieme e ci confrontiamo con voi, LIVE! Scriveteci cosa ne pensate e noi vi risponderemo! Fateci sentire il vostro supporto rossoneri! Chi non si iscrive è interista!

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