Calciomercato Milan, si accelera: ecco la probabile formazione futura

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un chiaro obiettivo in testa: la squadra di Massimiliano Allegri deve chiudere il campionato nei primi quattro posti della classifica. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Tutto questo senza dimenticare il sogno Scudetto che a dieci giornate dalla fine del campionato dista 7 punti. A gennaio il Milan si è mosso pochissimo, ma in estate dovrà farlo specialmente se il Diavolo tornerà a giocare davvero la massima competizione europea. PROSSIMA SCHEDA>>>
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Calciomercato, il Milan accelera sul mercato: la probabile formazione 2026-27
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate, ma tre colpi specifici potrebbero alzare di molto il valore della rosa. Ecco la nostra analisi
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