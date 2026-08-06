Saltato l'accordo con il Nizza, Moncada potrebbe ripartire da un club di Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest avrebbe presentato un proposta all'ex dirigente del Milan per offrirgli di entrare in dirigenza. Se la trattativa con i 'The Reds' dovesse andare in porto, Moncada potrebbe ritrovare un vecchio amico in Inghilterra, in un effetto domino che farebbe guadagnare anche il club rossonero.

Moncada in trattativa con il Nottingham Forest: potrebbe ritrovare Reijnders

Come il Milan guadagan da Reijnders al Nottingham Forest

Secondo il 'Daily Mail' ilsarebbe pronto a mettere sul piattoper assicurarsi le prestazioni di. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex centrocampista rossonero è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento nel club guidato da. Un colpo che frutterebbe un bel tesoretto anche alle casse delNell'estate del 2025,passa alperfissi più 14 milioni di bonus, spalmati fino al 2030 e molti dei quali difficili da raggiungere. in caso cessione anticipata, però, il club inglese dovrà versare

Se l'affare dovesse chiudersi, dunque, nelle casse di Via Aldo Rossi entrerebbero tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione dell'olandese alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.

Reijnders e gli altri grandi colpi di Moncada al Milan

I flop di Moncada al Milan

Tra le migliori operazioni dialspiccano l'acquisto di, prelevato dal Lille per sostituire Donnarumma, e l'operazione per portarein rossonero per appena 500 mila euro. A queste si aggiunge proprio, seguito dai tempi dell'AZ Alkmaar che ha giocato due stagioni di altissimo livello a Milano per poi generare una plusvalenza da oltre 30 milioni.Nel corso degli anni,ha puntato anche su diverse scommesse che hanno deluso le aspettative dei tifosi del. Tra queste si inseriscono i profili di, giocatori che per ragioni differenti non sono mai riusciti ad incidere nel loro percorso in rossonero.