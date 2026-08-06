Il Nottingham Forest pensa a Geoffrey Moncada per rinforzare l'area sportiva: l'ex dirigente del Milan potrebbe ritrovare Tijani Reijnders in Inghilterra
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Saltato l'accordo con il Nizza, Moncada potrebbe ripartire da un club di Premier League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest avrebbe presentato un proposta all'ex dirigente del Milan per offrirgli di entrare in dirigenza. Se la trattativa con i 'The Reds' dovesse andare in porto, Moncada potrebbe ritrovare un vecchio amico in Inghilterra, in un effetto domino che farebbe guadagnare anche il club rossonero.
Moncada in trattativa con il Nottingham Forest: potrebbe ritrovare ReijndersSecondo il 'Daily Mail' il Nottingham Forest sarebbe pronto a mettere sul piatto 55 milioni di sterline (circa 64 milioni di euro) per assicurarsi le prestazioni di Reijnders. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex centrocampista rossonero è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento nel club guidato da Oliver Glasner. Un colpo che frutterebbe un bel tesoretto anche alle casse del Milan.
Come il Milan guadagan da Reijnders al Nottingham ForestNell'estate del 2025, Reijnders passa al Manchester City per 57,7 milioni di euro fissi più 14 milioni di bonus, spalmati fino al 2030 e molti dei quali difficili da raggiungere. in caso cessione anticipata, però, il club inglese dovrà versare l’intera quota dei bonus residui nelle casse rossonere.
Se l'affare dovesse chiudersi, dunque, nelle casse di Via Aldo Rossi entrerebbero tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione dell'olandese alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.
Reijnders e gli altri grandi colpi di Moncada al MilanTra le migliori operazioni di Moncada al Milan spiccano l'acquisto di Mike Maignan, prelevato dal Lille per sostituire Donnarumma, e l'operazione per portare Pierre Kalulu in rossonero per appena 500 mila euro. A queste si aggiunge proprio Tijjani Reijnders, seguito dai tempi dell'AZ Alkmaar che ha giocato due stagioni di altissimo livello a Milano per poi generare una plusvalenza da oltre 30 milioni.
I flop di Moncada al MilanNel corso degli anni, Moncada ha puntato anche su diverse scommesse che hanno deluso le aspettative dei tifosi del Milan. Tra queste si inseriscono i profili di Yacine Adli, Aster Vranckx, Marko Lazetic e Warren Bondo, giocatori che per ragioni differenti non sono mai riusciti ad incidere nel loro percorso in rossonero.
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