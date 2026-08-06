Si scalda il calciomercato del Milan in questo giovedì di inizio agosto. In Via Aldo Rossi è arrivata la prima offerta ufficiale del Galatasaray per Rafael Leão, ma la risposta è stata netta. Il club rossonero, intanto, prepara la cessione di David Odogu, su cui hanno messo gli occhi due club europei. Nel frattempo, la dirigenza ha avviato i contatti con due nuovi obiettivi: un esterno destro e un attaccante.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, la cessione di Odogu

Leão-Galatasaray, ecco la verità

Quota fissa : 30 milioni di euro

: 30 milioni di euro Quota bonus : 5 milioni di euro

: 5 milioni di euro Formula: acquisto a titolo definitivo

Il prossimo colpo in uscita delpotrebbe essereCome riportatosul proprio account X, il club rossonero sarebbe pronto a liberare in prestito il centrale tedesco. Secondo l'esperto di mercato, sulle tracce del giocatore si starebbero muovendoè sulla lista dicome profilo selezionabile per lain vista del prossimo Europeo. Trovare una squadra in cui giocare con continuità sarà fondamentale per convincere il CT della Germania a concedergli un'occasione.Nella giornata odierna, ilha recapitato al Milan la prima offerta ufficiale perDi seguito i dettagli economici della proposta turca:

Il Milan ha respinto immediatamente l'offerta, restando fermo sulla richiesta iniziale. Per privarsi del talento nativo di Leao, la società rossonera non intende scendere sotto la soglia di almeno 50 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Spence del Tottenham nel mirino

Ilha inseritotra i profili sotto osservazione per rinforzare la rosa. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico ‘The Sun’, il club rossonero starebbe provando ad inserirsi nella corsa all'esterno destro classe 2000 di proprietà del Tottenham, valutatodagli 'Spurs'. La dirigenza avrebbe ricevuto il via libera da, considerato un ammiratore del laterale inglese. Sul giocatore, però, si registra la concorrenza di Liverpool e Inter.

Spence è un laterale moderno che gioca prevalentemente sulla corsia di destra. Abile in entrambe le fasi, il classe 2000 fa di corsa, intensità e forza fisica le sue qualità principali. Nel Mondiale appena terminato, il giocatore si è imposto come titolare nell’Inghilterra di Thomas Tuchel, scavalcando nelle gerarchie il favorito Reece James.

In attacco spunta Osorio

Secondo quanto riferitoe successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', ilstarebbe seguendo con molto interesse il profilo di Dario Osorio , gioiello classe 2004 del. Il club danese valuta l'attaccante cileno intorno ai 20 milioni di euro.

A preoccupare sulla possibile riuscita dell'operazione, però, sono le parole di Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

"Mi dicono che il Midtjylland, com’è solito fare con i giovani top di cui dispone, è un club che è aperto a trattare, ma se fissa un prezzo difficilmente si abbassa. Per cui il Midtjylland non sarà chiaramente un club facile con cui trattare".