La netta vittoria per 3-0 contro il Lecce regala tre punti e ossigeno puro al Milan, ma in casa rossonera la vista rimane puntata sul lungo andare. A margine del match di San siro, nel giorno del suo centenario, sono arrivate le dichiarazioni del patron di RedBird Gerry Cardinale, che ha voluto fare il punto sul momento della squadra e sul percorso di crescita intrapreso in estate, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Milan, le parole di Cardinale

"Sono stati 90 minuti di calcio tra i migliori che abbiamo visto. Voglio congratularmi con Ruben e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste prime partite prima della sosta per le nazionali. Non va dimenticato che per un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, serve tempo per trovare la giusta amalgama . E apprezzo i nostri tifosi per esserci rimasti accanto durante questa fase di transizione, mentre lavoriamo per sistemare le cose e riportare il Milan alla sua tradizione vincente".

Cardinale ha richiamato tutti all'equilibrio evidenziando le difficoltà fisiologiche legate al nuovo corso di Ruben amori miei arrivato solamente pochi mesi fa a Milano:

Alla nostra redazione, inoltre, il patron rossonero ha dichiarato:

“Abbiamo visto tante cose positive stasera su cui continueremo a costruire. Non ci fermeremo finché non vinceremo.”

L'intervento di Cardinale mira a blindare il lavoro del tecnico portoghese e della squadra, inserito in una fase di rivoluzione tattica e strutturale. L'arrivo di nuovi volti nello spogliatoio rossonero e l'assimilazione di principi di gioco ben differenti rispetto a quelli dello scorso anno sotto la guida di Massimiliano Allegri, richiedono un percorso lungo di assestamento, fatto di lavoro quotidiano e continuità.

Al tempo stesso, il messaggio evidenza l'importanza del fattore stadio: il ringraziamento rivolto ai tifosi sottolinea il ruolo fondamentale che il pubblico rossonero ha nei confronti della squadra .L'impegno comunque rimane uno solo: proseguire per cercare di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e mondiale.