Le dichiarazioni a fine match, a caldo, di uno dei protagonisti della sfida di 'San Siro' tra i rossoneri di Rúben Amorim e i giallorossi di Eusebio Di Francesco

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Giocatore giocatore, giocatore rossonero/giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, le parole di Pulisic

"Ho corso troppo oggi, mi sento troppo stanco. Abbiamo giocato bene oggi, è un piacere giocare con questi calciatori. Per me è stato un anno molto difficile, ora dobbiamo pensare solo a continuare a vincere".
Pulisic dopo Milan-Lecce

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