Le dichiarazioni a fine match, a caldo, di uno dei protagonisti della sfida di 'San Siro' tra i rossoneri di Rúben Amorim e i giallorossi di Eusebio Di Francesco
Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Giocatore giocatore, giocatore rossonero/giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Lecce, le parole di Pulisic
"Ho corso troppo oggi, mi sento troppo stanco. Abbiamo giocato bene oggi, è un piacere giocare con questi calciatori. Per me è stato un anno molto difficile, ora dobbiamo pensare solo a continuare a vincere".
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