Milan, Gonçalo Ramos si presenta cantando. E Rafa Leão ...

Il mercato del Milan entra nel vivo e, con le voci sempre più insistenti legate a una possibile cessione di Rafael Leao, la dirigenza rossonera sta già studiando le prossime mosse per non farsi trovare impreparata. Tra i profili ritornati sotto ai riflettori c'è quello di Dario Osorio, esterno classe 2004 del Midtjylland. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, torna di moda Osorio

"Una possibile uscita di Leao accelererebbe e non poco l’entrata di un trequartista. Il Milan sta cercando un profilo tecnico, se possibile giovane: il Milan vuole un calciatore da costruire e sviluppare, che abbia grandi qualità, che possa diventare un patrimonio del club. Un nome su cui il Milan è tornato, perché Osorio è stato cercato già nel 2023 ed è in lista da tempo. Mi dicono che il Midtjylland, com’è solito fare con i giovani top di cui dispone, è un club che è aperto a trattare, ma se fissa un prezzo difficilmente si abbassa. Per cui il Midtjylland non sarà chiaramente un club facile con cui trattare."

L'eventuale addio del portoghese fungerebbe da vero e proprio catalizzatore per le entrate. La strategia del diavolo è chiara: investire su un giovane da valorizzare. Osorio, infatti, incarna perfettamente questi requisiti:

Se dal punto di vista tecnico il giocatore convince a pieni i voti, dal lato economico la strada potrebbe presentare qualche ostacolo: il club danese è noto per la sua abilità nel lanciare giovani talenti. Come riferito da Moretto però, una volta fissato il prezzo del cartellino, la società tende a non fare sconti. Nonostante la rigidità del club proprietario del cartellino, la sensazione è che di fronte a un'offensiva decisa e convinta da parte del Milan, l'operazione può chiudersi tranquillamente.